Linz (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) hat unter der gestiegenen Risikostimmung am Markt im Zuge der globalen Corona-Krise gelitten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am 19.03.2020 habe der Australische Dollar zum Euro mit 1,9794 seinen Höchstwert erreicht. EUR/AUD habe zuletzt in diesem Bereich im Jahr 2008/09 gehandelt. Mittlerweile sei EUR/AUD wieder auf Vorkrisenniveau zurückgekehrt. Die australische Regierung habe im Zuge der Krise ein umfangreiches Konjunkturpaket verabschiedet. Corona-bedingte Beschränkungen im öffentlichen Leben seien in Australien zum Großteil wieder gelockert worden (außer in der Region Melbourne). ...

