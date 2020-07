Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das kanadische Unternehmen Enbridge betreibt in Kanada und den USA das weltweit größte Pipelinesystem für Rohöl und Flüssigkeiten, so die Börse Stuttgart.Die begebene, nachrangige Hybridanleihe (ISIN US29250NBC83/ WKN A28ZTZ) mit Fälligkeit zum 15.07.2080 habe ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Der Nominalzinssatz sei mit 5,75% festgesetzt. Die anteiligen Zinszahlungen würden im halbjährlichen Turnus stattfinden, erstmalig am 15.01.2021. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...