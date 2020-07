Die Entwicklung der vier Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium zeigte seit der Zwangsliquidierungsphase im März 2020 erwartungsgemäß nach oben. In ihrer Gegenreaktion seither entwickelten diese 4 Geschwister aber eine unterschiedliche Impulsdynamik und damit auch Kursmuster, die einiges über die innere Stärke, aber auch über die vorangegangene Entwicklung aussagen.In Chart 1 zeigt sich, dass Palladium sich sehr schnell von den Ausverkaufskursen erholte, dann aber einen großen Teil der Aufholgewinne wieder abgab. Gold kam relativ langsam aus dem Kursloch, welches sich aber in der längeren Perspektive als gar kein so großes darstellt. Platin hingegen entwickelte sich bis Ende Mai 2020 in etwa im Einklang mit Silber. Seither aber läuft es seitwärts, während Silber die Kurse von vor dem Ausverkauf bereits wieder überschritten hat und damit das relativ stärkste Edelmetall unter den Vieren seither ist.

