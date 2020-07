Märkte um 12: US-Banken im Fokus - Starke Zahlen bei Sartorius und Zalando

Nachdem gestrigen Höhenflug legt der DAX am Donnerstagmittag eine Verschnaufpause ein und setzt vorübergehend um 0,8 Prozent zurück. Trotz der Konsolidierung bleibt der DAX in Schlagreichweite zur 13.000er-Marke, sodass hier neue Kaufsignale in Kürze folgen könnten. Für neuen Kursauftrieb könnten heute die neuesten Geschäftszahlen der Bank of America (WKN: 858388 / ISIN: US0605051046) und von Morgan Stanley (WKN: 885836 / ISIN: US6174464486) sorgen. Fallen diese positiv aus, dürfte die Hoffnung steigen, dass die USA den Höhepunkt der Coronavirus-Krise schon bald hinter sich lassen werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,8% 12.832 MDAX -0,3% 27.001 TecDAX -0,2% 3.067 SDAX -0,5% 12.033 Euro Stoxx 50 -0,9% 3.347

Am Donnerstagmittag gab es im DAX nur vier Gewinner und 26 Verlierer. Den mit Abstand größten Verlust verzeichnete wieder einmal die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für die Aktien geht es zeitweise um über acht Prozent nach unten.

