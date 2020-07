Die Weinhandelsgruppe Hawesko hat trotz der Corona-Pandemie einen deutlichen Umsatz- und ein überproportionales EBIT-Wachstum erzielt. Treiber waren das E-Commerce-Segment und der Bereich Retail.

Nach Unternehmensangaben legte der Konzernumsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Berechnungen um 8,5 Prozent auf 277,6 Mio. Euro (HJ 2019: 255,8 Mio. Euro) zu. Das EBIT stieg sogar deutlich überproportional um rund 50 Prozent auf etwa 13,1 Mio. Euro (HJ 2019: 8,8 Mio. Euro). Grund hierfür waren die enormen Umsatz- und Ergebniszuwächse im Segment E-Commerce und bei Retail in Deutschland. Die positiven Entwicklungen in den Endkundensegmenten konnten demnach den Umsatzeinbruch durch ...

