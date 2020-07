Die Wiener Börse hat am Donnerstagmittag etwas schwächer tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 12.00 Uhr um 0,30 Prozent auf 2.325,28 Punkte ab, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es nach dem jüngsten Aufwärtsschub eine gebremste Stimmung zu sehen.Weitere Handelsimpulse könnten nun im Verlauf die Bekanntgabe der geldpolitischen ...

