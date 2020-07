Sollte man die Tesla-Aktie shorten? Diesmal aber wirklich? Ist es dieses mal nun endlich "The Big Short"? Sie kennen vielleicht den Film "The Big Short" über die Immobilienblase, die letztlich zur Finanzkrise ab 2008 führte? Alle Welt glaube an die endlos himmlischen Zeiten am US-Häusermarkt. Nur ein paar verrückte Trottel wetteten dagegen, und verdienten durch den Crash Milliarden. Die gesamte Bankenbranche lag falsch, und verlor Milliarden.

Die Börse jubelt die Tesla-Aktie in den Himmel

Nun, bei Tesla haben die Short-Seller die letzten Jahre und vor allem Monate brutal daneben gelegen. Durch immer weiter steigende Kurse verloren sie viel Geld, mussten wohl oft Sicherheiten bei ihren Banken und Brokern nachschießen um den Short offen zu halten, für die Aktienleihe für Zinsbelastung abdrücken usw. Was für ein Desaster bei einem derart explodierenden Aktienkurs. Wer short wettet, kann unbegrenzt viel Geld verlieren! Tesla-Chef Elon Musk macht sich regelmäßig über die Shorties lustig. Aber jetzt, wo die Aktie von unter 500 Dollar Ende 2019 bis auf 1.7934 Dollar am 13. Juli gestiegen war (aktuell 1.546 Dollar), wer von den Shorties ...

Den vollständigen Artikel lesen ...