Die überraschend schnelle und dynamische Erholung der chinesischen Wirtschaft, eine rege Emissionstätigkeit und der starke Euro haben bei Renminbi-Bonds zuletzt für ungewohnte Turbulenzen gesorgt, so die Experten von Eurizon SLJ Capital.Doch damit habe der chinesische Anleihenmarkt keinesfalls den Status als "sicherer Hafen" verloren, sage Monica Wang, Senior Portfolio Manager bei Eurizon SLJ Capital. Nach wie vor seien chinesische Investoren in Risk-off-Phasen gezwungen, in heimische Anleihen umzuschichten. Auch erwarte sie keinen Druck von der makroökonomischen Seite: Zwar habe sich die chinesische Wirtschaft v-förmig fast bis auf das Vorkrisenniveau erholt, mit der schleppenden Binnennachfrage, dem abermals aufgeflammten Konflikt mit den USA und der unsicheren Lage am Immobilienmarkt sei jedoch ein weiterer Anstieg darüber hinaus fraglich. Weitere Impulse für den chinesischen Anleihenmarkt erwarte sie vor allem von den bislang dort noch unterrepräsentierten ausländischen Investoren, die in den kommenden Jahren bis zu zwei Billionen Dollar in die Asset-Klasse pumpen könnten.

