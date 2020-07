FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf Geschäfte in China in Sachen grüner Wasserstoff hat den Linde -Kurs am Donnerstagmittag auf ein Hoch getrieben. In der Spitze verteuerten sie sich um 1,4 Prozent auf 213,70 Euro und führten damit auch den Leitindex Dax an. Der Spezialist für Industriegase unterzeichnete eine Absichtserklärung mit einer Tochter von China Power zur Entwicklung und zum Ausbau von sogenannter grüner Wasserstofftechnologie.



Ein Händler wies darauf hin, dass auch die jüngst vom demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden angekündigte Reduzierung des CO2-Ausstoßes in den USA den Produzenten grünen Wasserstoffs Anschub geben könnte. Die Diskussion um diesen Energieträger habe in den vergangenen Monaten enorm Fahrt aufgenommen und Aktien der "Clean Energy" befeuert. So habe sich beispielsweise der Kurs der britischen Ceres Power seit Mitte März in der Spitze fast verdreifacht./bek/mis

