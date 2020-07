NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche vor dem Start europäischer Pharmahersteller in die Berichtssaison mit einem Kursziel von 400 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Verwerfungen durch Covid-19 dürften im zweiten Quartal stärker zutage getreten sein als es im ersten der Fall war, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Arzneimittelhersteller Roche, der am 23. Juli berichten wolle, dürfte wegen Covid-19 vor allem die Diagnostik-Sparte im Blick stehen. Sie dürfte inmitten der Pandemie von einer Zunahme an Tests profitiert haben./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

