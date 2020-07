Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 176,43 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Montag brach der Euro-Bund-Future bis auf ein Niveau von 175,54 Prozentpunkten ein. Seitdem legt der Euro-Bund Future unter den üblichen Marktschwankungen zu und liegt zu Redaktionsschluss am Mittwochmittag mit 176,45 Prozentpunkten in der Nähe seines bisherigen Wochenhochs von 176,49 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite -0,46%. Das Handelsvolumen ist gegenüber der Vorwoche angestiegen, sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...