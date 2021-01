Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte haben sich erholt, obwohl der designierte US-Präsident Biden mit seinem Konjunkturprogramm deutlich höhere Staatsausgaben in Aussicht gestellt hat, so die Analysten der Helaba.Einige FED-Vertreter hätten dagegen einer Reduzierung der Anleihekäufe noch in diesem Jahr eine Absage erteilt. Für Unterstützung würden zahlreiche Unsicherheitsfaktoren wie die weltweit hohen Corona-Neuinfektionen, mögliche Lockdown-Verlängerungen oder Verschärfungen, die Regierungskrise in Italien und Sorgen vor Ausschreitungen bei der Amtseinführung von Joe Biden sorgen. Inzwischen habe sich die 10-jährige Bundrendite wieder unterhalb der -0,50%-Marke festgesetzt und die Peripherie-Spreads seien gestiegen. Am Primärmarkt bleibe es heute ruhig. Allerdings würden Frankreich und Spanien Einzelheiten zu den Auktionen in der kommenden Woche bekannt geben. ...

