Nach der Detour-Gold-Übernahme wurde es still um Kirkland Lake. Doch die Zahlen zeigen: Der Erfolg ist wieder da.Es war ein Paukenschlag - ein Paukenschlag, der dem einen oder anderen Investor Sorgenfalten auf die Stirn gezaubert hatte. Im November vergangenen Jahres kündigte Kirkland Lake Gold an, den Konkurrenten Detour Gold übernehmen zu wollen. Kirkland Lake, der Vorzeigekonzern der vergangenen Jahre in der Goldbranche, fokussiert auf hochgradige Untertageprojekte auf der einen Seite. Detour ...

Den vollständigen Artikel lesen ...