Moody's Analytics hat bei den Risk Technology Awards die Preise 2020 "Enterprise-Wide Stress Testing Product of the Year" und "Credit Stress Testing Product of the Year" gewonnen. Dies sind zwei unserer sieben Siege bei den diesjährigen Auszeichnungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200716005543/de/

Um finanzielle Risiken zu managen, müssen sich Banken der potenziellen Auswirkungen verschiedener wirtschaftlicher Szenarien auf ihre Kreditportfolios bewusst sein. Sie führen Stresstests durch, um sowohl den aufsichtsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden als auch um aus den Ergebnissen einen Geschäftswert für ein besser informiertes Risikomanagement zu gewinnen. Die Lösungen von Moody's Analytics helfen ihnen, beide Ziele zu erreichen.

Unsere Lösungen, einschließlich des Cloud-basierten Capital Risk Analyzer, unterstützen Stresstest- und Prognoseprogramme bei Banken weltweit. Kunden nutzen die aus Stresstests gewonnenen Erkenntnisse, um aufsichtsrechtliche Vorgaben zu erfüllen, Kapitalplanung durchzuführen und bessere sowie strategisch fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

"Wir fühlen uns geehrt, mit diesen beiden Auszeichnungen für Risikotechnologie berücksichtigt zu werden", so Olivier Brucker, Senior Director bei Moody's Analytics. "Kunden wollen die Auswirkungen des aktuellen Umfelds auf ihre Portfolios verstehen, um Risiken zu mindern und die Rentabilität zu verbessern. Die Bewertung und das Management dieser Risikokennzahlen sind für Banken lebenswichtig und angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und COVID-19-Ungewissheit eine noch größere Herausforderung. Diese Anerkennung unserer Stresstest-Fähigkeiten zeigt, dass unsere Kunden diese entscheidende Herausforderung erfolgreich meistern".

Mit den Risk Technology Awards werden herausragende Anbieter ausgezeichnet, die die Branche in den Bereichen ALM, Kredit, operationelles Risiko und Enterprise Risk Management unterstützen.

Diese Auszeichnungen sind eine großartige Erweiterung unserer wachsenden Liste mit Preisen und Branchenauszeichnungen über die wir sehr erfreut sind.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzinformationen und Analyseinstrumente, um Unternehmenschefs und Führungskräften dabei zu helfen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unser fundiertes Risiko-Know-how, unsere umfangreichen Informationsressourcen und die innovative Anwendung von Technologien helfen unseren Kunden, sich auf einem aufstrebenden Markt sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und für ein nahtloses Kundenerlebnis sorgen. Wir schaffen Vertrauen bei tausenden Unternehmen und Organisationen weltweit durch unser Engagement für Spitzenleistungen, unsere offene Denkweise und unseren Fokus auf die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden. Weitere Informationen über Moody's Analytics finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.300 Mitarbeiter beschäftigt und Niederlassungen in 40 Ländern unterhält.

