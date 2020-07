Hermelink Mitte Juni ankündigte, neben der "normalen" Dividende von 1,30 Euro zusätzliche 0,45 Euro an die Eigner auszuschütten. Begründet wurde dies mit der guten Liquiditätslage. Daher vermuteten die Börsianer bereits, dass sich das Geschäft gut entwickelt. Inzwischen ist dies bestätigt. Denn Hermelink meldete am heutigen Donnerstag, dass der E-Commerce weiter boomt und das Retail-Geschäft sehr gut läuft. Als Folge dürfte das Ebit um mehr als 50 Prozent auf ca. 13,1 Millionen Euro steigen, bei einem Umsatzplus von 8,5 Prozent auf 277,6 Millionen Euro - so vorläufige Halbjahreszahlen. ...

