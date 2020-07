Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der Schweizer Biotech-Konzern Immune SA hat hoffnungsvolle Ergebnisse zu seinem Medikamentenkandidat zur Behandlung von Alzheimer berichtet und lässt seinen Aktienkurs damit haussieren. Die Gesellschaft teilte am Donnerstag mit, dass sie die zweithöchste Dosierungsgruppe in seiner Phase 1b/2a-Studie bei dem Impfstoffmittel "ACI-35.030" einleitet. Der Schritt folge auf ermutigende Zwischenergebnisse zur Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität aus der ersten Dosierungsgruppe. AC Immune entwickelt ACI-35.030 in Zusammenarbeit mit Janssen Pharmaceuticals, einer Sparte von Johnson & Johnson, im Rahmen einer Lizenzvereinbarung von 2014. Die Aktien von AC Immune, die am Mittwoch bei 7,19 US-Dollar schlossen, haussierten um etwa 66 Prozent auf 11,90 Dollar im vorbörslichen Handel.

July 16, 2020 08:08 ET (12:08 GMT)

