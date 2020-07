LEHNER INVESTMENTS AG: Sachkapitalerhöhung zur Durchführung der Übernahme von 70,8 % der Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH beschlossenDGAP-Ad-hoc: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung LEHNER INVESTMENTS AG: Sachkapitalerhöhung zur Durchführung der Übernahme von 70,8 % der Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH beschlossen16.07.2020 / 14:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.LEHNER INVESTMENTS AG: Sachkapitalerhöhung zur Durchführung der Übernahme von 70,8 % der Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH beschlossenMünchen, 16. Juli 2020 - Der Vorstand der LEHNER INVESTMENTS AG (LEH, ISIN DE000A2DA406) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Erwerb der restlichen Geschäftsanteile (70,8 %) an der Catana Capital GmbH beschlossen.Die Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, Markus Lehner Private Equity Ltd., hatte bereits am 16. März 2020 die ihr zugehörigen 29,2 % der Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH als Sacheinlage auf die LEHNER INVESTMENTS AG übertragen.Der Erwerb der verbleibenden Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH soll nun auf Basis einer von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu beschließenden Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen.Kontakt:Börsenticker Symbol LEHLehner Investments AG Hohenzollernstraße 89 D-80796 Münchenir@lehnerinvestments.com Sara Pinto (+49) 89 125 09 03 30www.lehnerinvestments.com16.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LEHNER INVESTMENTS AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: ir@lehnerinvestments.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1095573Ende der Mitteilung DGAP News-Service1095573 16.07.2020 CET/CEST