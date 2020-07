Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung, gab heute bekannt, dass Noel Watson, Chief Financial Officer bei TrueCar Inc. als unabhängiger Direktor in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde. Noel Watson wird das neunte Mitglied des Vorstands von Zynga. Er ist eine qualifizierte Führungskraft mit reicher Erfahrung im Aufbau digitaler Dienste und in der Leitung von Teams.

"Noel bringt mehr als 20 Jahre an erfolgreicher finanzieller und operativer Führungserfahrung mit", sagte Frank Gibeau, Chief Executive Officer bei Zynga. "Seine umfassende Erfahrung mit wachstumsstarken digitalen Diensten und seine starke Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen werden unser Unternehmen stark bereichern. Wir freuen uns, Noel im Vorstand und im Prüfungsausschuss von Zynga willkommen zu heißen."

Herr Watson kam 2019 als CFO zu TrueCar Inc., einem führenden digitalen Automobilmarktplatz, der sich darauf konzentriert, die innovativste und effizienteste Erfahrung für Autokäufer zu schaffen, und leitet die Finanzgeschäfte einschließlich Buchhaltung und Investor Relations. Vor TrueCar war Herr Watson in der Position des Chief Accounting Officer bei TripAdvisor Inc. tätig, der weltweit größten Reiseplattform mit über 400 Millionen einzelnen monatlichen Website-Besuchern. Er begann seine berufliche Laufbahn als Wirtschaftsprüfer bei Arthur Andersen LLP und hatte anschließend Managementpositionen bei den Bostoner Technologieunternehmen ArrAy Inc. und Way Systems inne, bevor er 2006 zu TripAdvisor kam. Herr Watson hat einen Bachelor-Abschluss in Buchhaltung von der Bryant University.

"Ich freue mich sehr, in dieser dynamischen Wachstumsphase des Unternehmens in den Vorstand von Zynga zu kommen, um die Welt durch Spiele zu verbinden", sagte Noel Watson. "Mit der zunehmenden Verbreitung und Nutzung von Mobiltelefonen und den weltweit mehr als 2,5 Milliarden Menschen, die bis Ende 2020 Spiele spielen werden, ist Zynga enorm gut positioniert, um eine treibende Kraft im Bereich der digitalen Unterhaltung zu sein, die auf kultigen Marken und Erfahrungen von großer Beliebtheit aufbaut."

"Nach monatelangen Gesprächen könnte ich nicht glücklicher sein, dass Noel Watson nun in den Vorstand von Zynga kommt", sagte Ellen Siminoff, Direktorin und Vorsitzende des Nominierungs- und Governance-Ausschusses bei Zynga. "Da Zynga weiteres Wachstum bevorsteht, werden Noels Erfahrung und seine Perspektive für unseren weiteren Erfolg ausschlaggebend sein. Noel bringt eine erwiesene Fähigkeit zur Führung und Ausführung mit, und sein Standpunkt wird für unser Unternehmen von unschätzbarem Wert sein."

Zu den namhaften Vorstandsmitgliedern von Zynga gehören Frank Gibeau, Regina Dugan, William "Bing" Gordon, Louis Lavigne Jr., Carol Mills, Mark Pincus, Janice Roberts und Ellen Siminoff. Im Vorstand von Zynga wird Herr Watson neben den Mitgliedern Louis Lavigne, Jr., Carol Mills und Ellen Siminoff dem Prüfungsausschuss angehören.

