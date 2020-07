Ausgestattet mit einer Aktienmarktkapitalisierung von aktuell 17,2 Mrd. USD ist die 1993 gegründete und in New York ansässige TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) bereits spätestens seit Ende des Geschäftsjahres 2014/15 (bei Take-Two grundsätzlich per 31.03.) einer der ohne Frage seither wachstumsstärksten Entwickler unterschiedlichster Online-Spieleformate, die vor allem in Action-, Abenteuer- und eSports-Spielen bestehen und in ihren Konzeptionen dabei besonders stark den Nutzerkreis der Jugendlichen im Fokus haben.Basis des nun schon seit Jahren rasanten Geschäftserfolgs von Take-Two ist dabei nicht nur deren inhaltlich sehr breites und ausgewogenes Angebot unterschiedlichster Spielekonzepte, sondern auch dass dieses Online-Nutzungsspektrum nun schon seit geraumer Zeit gezielt immer mehr auf das bei weitem am stärksten boomende Segment von Smartphone-Apps und -Downloads ausgerichtet wird (vornehmlich zu Lasten des bei Take-Two immer noch stark dominierenden, dafür jedoch lückenlos abgedeckten Spielekonsolen-Segments, was gleichfalls einen großen Positionsvorteil gegenüber Wettbewerbern darstellt).

Den vollständigen Artikel lesen ...