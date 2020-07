Die Notenbank Kanadas macht die extrem expansive Geldpolitik aufgrund der Corona-Krise von der Inflationsentwicklung abhängig.Die Zentralbank entschied auf ihrer Sitzung am Mittwoch, dass der Leitzins so lange an der Nulllinie gehalten werde, bis das Inflationsziel von 2 % nachhaltig erreicht ist.Der Leitzins blieb unverändert bei 0,25 %. Des Weiteren betonte die Notenbank, dass man auch weiterhin Staatsanleihen kaufen wolle.Bildnachweis: @ Fotograf - Anika HuizingaDerzeit liegt das Inflationsziel der "Bank of Canada' nicht zuletzt aufgrund der schwachen Nachfrage in der Corona-Krise weit von den aktuellen Werten entfernt.

