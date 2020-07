Die Technische Analyse erlaubt es dem Geübten, sich innert Minuten ein Bild von der Lage der Finanzmärkte zu machen und dabei zu erkennen, welche der in den Mainstream-Medien kolportierten G'schicht'ln Unfug sind und welche möglicherweise wahr. Ein Beispiel, selbst erlebt: Das Männchen im TV mit titelschwerer Bauchbinde (so heißt das oftmals elegant transparenzierte Feld am unteren Bildschirmrand, welches für kurze Zeit Namen, Titel, Profession und Firma des solcherart Vorgestellten) zeigt, erzählt etwas von der Superchance und rät zu "Kauf in Stärke", weil die Rally weitergeht nun. Am Chart sehe ich, dass es mit dem "Prinzip der Bestätigung" nicht hinhaut: Der Aktienkurs steigt zwar, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...