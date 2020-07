Endlich wird die SIEMENS-Story reif und spannend. CEO Kaeser offenbarte die wichtigsten Zahlen in der HV. Das ergibt eine relativ komplexe Rechnung, wenn ab 28.09. allen SIEMENS-Aktionären im Verhältnis 2:1 SIEMENS ENERGY-Aktien einfach gutgeschrieben werden. Was dann? Der Buchwert von SIEMENS ENERGY wird mit 17 Mrd. € angegeben. Eine Proforma-Bilanz gibt es nicht. Umsatz 29 Mrd. € inkl. GAMESA und DRESSER/USA. SIEMENS behält 45 %.Wo könnte der Marktwert liegen?



Münchener Kenner der Verhältnisse schätzen 10 bis 14 Mrd. € als Endwert. Unmittelbar nach der Gutschrift dürfte sich aber ein Wert um wohl 18 bis 20 Mrd. € ergeben. Deshalb: Verkaufen Sie die Ihnen zugeteilten Aktien möglichst umgehend. Anschließend wird sich ein vertretbarer Kurs finden, analog der Erfahrungen von OSRAM. Joe Kaeser und Dr. Thomas tragen als AR-Mitglieder für das Ganze die Verantwortung. Das ist Bedingung des Vorstands der bisherigen Tochter, die künftig möglichst unabhängig am Markt operieren soll. Ab jetzt wird es spannend: SIEMENS taxiert seinen eigenen Wert lt. Joe Kaeser mit 35,7 Mrd. €, ohne 85 % an HEALTHINEERS. Vom aktuellen SIEMENS-Konzernumsatz um rd. 86 Mrd. € sind 29 Mrd. € für ENERGY zu saldieren, ergibt 54/55 Mrd. € für SIEMENS neu minus 14 Mrd. € für HEALTHINEERS, also zusammen wohl etwa 40 Mrd. € für den neuen und deutlich verkleinerten SIEMENS-Konzern. Er steht für digitale Industrieautomation, intelligente Infrastruktur (Smart Informatik) und Bahnverkehrstechnik (SIEMENS Mobility). Eine klare Produktstruktur gibt es nicht. Also:



Für diesen Umsatz lassen sich Bewertungen zwischen 100 bis 130 % annehmen, wenn mit den ersten Halbjahreszahlen brauchbare Ergebnisse belegt werden, sowohl für Umsatz wie Gewinn. Dazu die wichtigsten Bilanzzahlen nach Ausgliederung. Oder aber: Bleibt SIEMENS neu mit 85 % dominierender Aktionär in der Medizintechnik, wäre von rd. 55 Mrd. € Konzernumsatz auszugehen. Dann ergibt sich eine Hochrechnung für SIEMENS neu in der Größenordnung von rd. 60 bis 65 Mrd. € als erste geschätzte Zahl. Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



