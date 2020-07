Es war schon fast abzusehen, nach der starken Geschäftsentwicklung von Qiagen in den vergangenen Monaten: Thermo Fischer Scientific hat das Übernahmeangebot für die deutsche Biotech-Gesellschaft auf 43,00 Euro je Aktie erhöht. Bislang hatten die Amerikaner 39,00 Euro je Anteilschein geboten. Die Aktie von Qiagen reagiert mit einem deutlichen Plus von drei Prozent auf 41,86 Euro und damit in der Nähe der neuen Offerte.Darüber hinaus haben Thermo Fisher und Qiagen vereinbart, die Mindestannahmeschwelle, ...

