Mit Abschlägen ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet, nachdem an den beiden vergangenen Tagen Gewinne verbucht wurden.Am Donnerstag startete der Dow Jones 0,46 Prozent tiefer bei 26.746,57 Punkten in die US-Sitzung.Die weiter rasant steigende Zahl an Neu-Infektionen in den USA schürt jedoch die Sorge vor erneuten Einschränkungen des Wirtschaftslebens. Zudem belasten die anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Peking wegen des umstrittenen chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...