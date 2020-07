FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess stellt sein Geschäft mit Technologien für die Wasseraufbereitung neu auf. Der Spezialchemie-Konzern will sich künftig auf Ionenaustauscher konzentrieren und verkauft im Zuge dessen sein Geschäft mit Umkehrosmose-Membranen an den französischen Konzern Suez. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden, wie die Lanxess AG mitteilte.

"Das Membrangeschäft passt nicht mehr zu unserer strategischen Ausrichtung auf Spezialchemie", sagte Vorstandschef Matthias Zachert. Die Membranen, die eine wichtige Rolle in der Aufbereitung von Brack- und Meerwasser spielen, werden am Standort Bitterfeld hergestellt. 2019 erwirtschaftete Lanxess mit diesem Geschäft einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Im Geschäft mit Ionenaustauschern plant Lanxess derzeit den Bau einer neuen Produktionsanlage, um die weltweit steigende Nachfrage bedienen zu können. In den kommenden Jahren sollen dafür zwischen 80 und 120 Millionen Euro investiert werden. Über den genauen Standort der neuen Anlagen mit einer Produktionskapazität zwischen 20.000 und 30.000 Kubikmetern werde in Kürze entschieden. Bisher stellt Lanxess Ionenaustauscher an den Standorten Leverkusen, Bitterfeld und im indischen Jhagadia her.

Ionenaustauscher leisten in modernen Reinigungsverfahren einen wichtigen Beitrag und kommen unter anderem in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder Energieerzeugung zum Einsatz. In der Halbleiterindustrie spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Reinstwasser, das zum Beispiel bei der Mikrochip-Produktion benötigt wird. Durch den Trend zur Elektromobilität besteht auch in der Batterieindustrie eine hohe Nachfrage nach Ionenaustauschern. Mit ihrer Hilfe lassen sich die für die Batteriezellen-Produktion wichtigen Metalle Lithium, Nickel und Kobalt gewinnen.

July 16, 2020

