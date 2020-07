NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (JNJ) geht laut seinem Finanzvorstand davon aus, dass die klinische Testphase seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der kommende Woche beginnt. In die Phase-1-Studie sollen mehr als 1.000 Teilnehmer aufgenommen werden, hauptsächlich im Alter zwischen 18 und 55 Jahren, sagte CFO Joseph Wolk dem Nachrichtensender CNBC. Der Konzern wolle aber auch eine Gruppe von Personen, die 65 Jahre oder älter sind, in die frühe Testphase einbeziehen.

Johnson & Johnson führe zudem Gespräche mit der Gesundheitsbehörde "National Institutes of Health" (NIH), um den Zeitplan für die vorgesehene Phase-3-Studie auf Ende September vorzuziehen. "Die Wissenschaft muss sich noch beweisen", sagte Wolk.

