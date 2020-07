München (ots) - Geballte Kompetenz: Eine der führenden internationalen Top-Managementberatungen ist künftig wichtiger Partner von Deutschlands größtem Wirtschaftskongress! Ab diesem Jahr übernimmt Kearney die Rolle des Hauptsponsors für den Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung und baut damit seine Zusammenarbeit mit dem Münchner Verlagshaus weiter aus."Der SZ-Wirtschaftsgipfel ist im Kalender der wichtigsten Entscheiderinnen und Entscheidern Deutschlands eine feste Größe. Wir freuen uns, ihn als Hauptpartner zukünftig aktiv zu unterstützen. Dies gilt umso mehr angesichts der aktuellen Herausforderungen, auf die der Kongress mit seinem neuen, hybriden Format die richtig Antwort gibt und den direkten Austausch zwischen Politik und Wirtschaft ermöglicht", begründet Michael Scharfschwerdt, Kearney Director Marketing & Communications, das neue Engagement."Wir heißen unseren langjährigen Partner Kearney nun auch auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel herzlich willkommen und blicken gespannt in die Zukunft. Schließlich haben beide Unternehmen bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gemeinsam tolle Events realisieren können - sei es der Plan-W-Kongress oder Veranstaltungen zur Fabrik des Jahres. Nicht zu Letzt bringt die SZ Scala mit Kearney seit einigen Jahren viele weitere erfolgreiche Projekte auf den Weg. Es ist schön, diese strategische Kooperation nun auszuweiten zu können", sagt Thomas Höfer, Chief Commercial Officer der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), zu der auch die Süddeutsche Zeitung gehört.Der Kongress der Süddeutschen Zeitung, der sich als Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen Top-Managern und Spitzenpolitikern auf höchstem Niveau versteht, findet dieses Jahr bereits zum 14. Mal statt. Corona-bedingt können die Teilnehmer in diesem Jahr vom 16. bis 18. November 2020 im Berliner Adlon live vor Ort oder erstmals interaktiv digital dabei sein. Der Titel des diesjährigen Gipfels: "2021: Der Weg aus der Krise."Mehr Informationen zum Gipfel: www.sz-wirtschaftsgipfel.de (http://www.sz-wirtschaftsgipfel.de)Pressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsKEARNEYCharlottenstraße 57de.kearney.com10117 BerlinTelefon: +49 175 2659 363E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@kearney.comtwitter: @kearneyDACHOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/4654298