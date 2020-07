Bonn (ots) - Am kommenden Dienstag, den 21. Juli 2020, begibt sich phoenix im Rahmen des Sommersonderprogramms auf Entdeckungsreise nach Südamerika. Der Themenabend mit dem Titel "phoenix sommerreise: Südamerika" erzählt die faszinierenden Geschichten historischer und neuerer Forschungsexpeditionen auf dem südamerikanischen Subkontinent und entlang seiner vielfältigen Küsten. phoenix entführt sein Publikum in die üppige Natur und faszinierende Welt des brasilianischen Regenwaldes, zeigt bisher kaum bekannte Tierarten und begleitet Naturforscher aus früheren Zeiten und der Neuzeit auf ihren abenteuerlichen Expeditionen durch Südamerika und entlang des Äquators.Den Auftakt macht die Dokumentation "Ein Prinz unter Indianern" (20.15 Uhr), die die Expedition des Prinzen Maximilian zu Wied-Neuwied entlang der Ostküste Brasiliens im Jahr 1815 zum Thema hat. Er brachte eine umfangreiche Sammlung der Flora und Fauna aus dem Regenwald mit, die bis heute nicht zu Ende erforscht ist. Es folgt die Dokumentation "Darwins Geheimnis" (21.00 Uhr), die eine kaum bekannte Episode aus dem Leben des berühmten Naturforschers beleuchtet: Er war als Wissenschaftler dabei, als zuvor "entführte" Feuerland-Indianer in ihre Heimat zurückgebracht wurden, um fortan für die katholische Kirche zu missionieren.In der aktuellen Dokumentation "Südamerika: Corona und andere Krisen" (21.45 Uhr) beleuchten die ARD-Korrespondenten Matthias Ebert und Xenia Böttcher die aktuelle Lage auf dem südamerikanischen Kontinent im Zeichen der Corona-Pandemie, besonders in Brasilien und Ecuador. Der folgende Zweiteiler "Mission Amazonas" (22.15 Uhr) zeigt eine neuzeitliche Expedition in die unberührte Gebirgsregion Serra da Mocidade im wilden Norden Brasiliens. Dabei stößt des Forscherteam auf einige der westlichen Wissenschaft völlig unbekannte Tier-Arten. Den Abschluss des Themenabends bildet die Dokumentation "Abenteuer Äquator", die die historische Erkundung des Paradiesgürtels am Breitengrad 0 nachzeichnet und die Zuschauer in die moderne Forschung und das Leben am Äquator eintauchen lässt.http://ots.de/ItFfSCPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4654316