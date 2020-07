Der Softwarehersteller SAP hat wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach der gut verlaufenen Kundenkonferenz, in der SAP die Eckpunkte seiner zukünftigen Strategie vorstellte, hat der Softwarehersteller nun auch mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Die Aktie ist endlich über ihren Widerstand bei rund 130 Euro ausgebrochen und befindet sich aktuell in der Nähe ihres Rekordhochs.Auch die Analysten sind durchgehend bullish. So hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für SAP nach vorläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...