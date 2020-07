Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zu Wochenbeginn sah es noch mau aus am deutschen Aktienmarkt, doch dann zogen die meisten Kurse an. So richtig erklären kann man das meiste davon nicht...Immerhin - einige Corona-Impfstoffe scheinen vielversprechend zu sein... Insgesamt die Nachrichtenlage war vielfältig: Berichtssaison: Die US-Banken erleben heftige Gewinneinbrüche. Wirecard: Insider-Vorwürfe beuteln die Aktie einmal mehr. HelloFresh hebt die Prognosen. Und in Frankfurt fand der immerhin dritte Börsengang des Jahres statt. Dazu die FED und die EZB, der Euro rauf auf 1,14 US-Dollar.