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WKN: A2H9NH ISIN: CA38217M1005 Ticker-Symbol: 76O 
Stuttgart
16.07.20
17:42 Uhr
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Nahrungsmittel/Agrar
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