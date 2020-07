Halbjahreszahlen 2020: Varengold Bank AG hält ErgebnisniveaDGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges Halbjahreszahlen 2020: Varengold Bank AG hält Ergebnisnivea16.07.2020 / 17:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Erträge rund EUR 2 Mio. höher als im 1. Halbjahr 2019* Vorsteuerergebnis trotz Pandemie und Risikovorsorge mit EUR 1,6 Mio. auf Vorjahresniveau* New Work-Initiative weiter vorangetrieben* Schnellzugang zu KfW-Corona-Hilfe ermöglichtHamburg, 16.07.2020 - Erst kürzlich erklärte die Varengold Bank AG das Geschäftsjahr 2019 zum erfolgreichsten der Firmengeschichte. Nun wird deutlich: Auch in der 1. Hälfte seines Jubiläumsjahres lieferte das 1995 gegründete Hamburger Kreditinstitut eine starke Performance ab.Insbesondere die von EUR 6,6 Mio. auf EUR 8,9 Mio. gesteigerten Provisionserträge, die in erster Linie auf Kredit- und Zahlungsverkehrsleistungen im Kerngeschäftsfeld Commercial Banking zurückzuführen sind, erwiesen sich als Treiber eines gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 um rund EUR 2 Mio. gesteigerten Ertrags.Angesichts der Unwägbarkeiten der anhaltenden Corona-Pandemie wird die Varengold Bank AG die Ertragssteigerung für die Risikovorsorge verwenden. Dennoch bleibt der EBT mit EUR 1.631.482 auf dem Niveau des Vorjahres (30. Juni 2019: EUR 1.687.816).Mitverantwortlich für das positive finanzielle Ergebnis war die Tatsache, dass die Varengold Bank AG im Rahmen ihrer New Work-Initiative bereits 2019 alle Mitarbeiter mit Laptops und der Kollaborationssoftware MS Teams ausgestattet hatte. In Kombination mit einer umgehend eingeführten vollständigen Flexibilisierung der Arbeitszeit, konnten die Geschäftsabläufe trotz der Coronakrise reibungslos fortgesetzt werden.Die um die Erkenntnisse aus der Pandemie ergänzte New Work-Initiative wird auch über das 1. Halbjahr 2020 hinaus für Veränderungen sorgen: Neben weiteren Digitalisierungsmaßnahmen stehen unter anderem die aktuellen Räumlichkeiten der Bank gegenüber der Hamburger Fischauktionshalle hinsichtlich einer modernen Arbeitsplatzgestaltung auf dem Prüfstand.Ein weiterer Schwerpunkt der Varengold Bank AG im 1. Halbjahr 2020 lag auf der Unterstützung deutscher Unternehmen bei der Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie: Nach einer zügig erfolgten Hausbank-Akkreditierung durch die KfW und in Zusammenarbeit mit dem Berliner FinTech Kapilendo, stellt die Bank seit Juni in Not geratenen Mittelstandsunternehmen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur KfW-Corona-Hilfe bereit, der bereits großen Anklang gefunden hat.DisclaimerDiese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.Kontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)16.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: investorrelations@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1095717Ende der Mitteilung DGAP News-Service1095717 16.07.2020