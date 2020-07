Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz (pts024/16.07.2020/17:00) - Die Marke &go SQUEEZER von machland erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Um die Vorteile des Produkts noch stärker an die Zielgruppen zu bringen, arbeitet das Unternehmen nun mit der Linzer Videomarketing Agentur Pulpmedia zusammen. Im Rahmen einer Video-Kampagne werden im Laufe des Jahres mehrere modulare Videos produziert, die individuell ausgespielt und auf Basis von gesammelten Daten laufend angepasst und optimiert werden sollen. Die Videos folgen dabei einem Mix aus Realfilm und Animation und schaffen somit einen Videostil mit hohem Wiedererkennungswert. SQUEEZER - Früchte zum Drücken Die machland obst- und gemüsedelikatessen GmbH, die größte Tochter der Efko Gruppe, steht für 45 Jahre Erfahrung im Lebensmittelbereich. Zu den jüngsten Entwicklungen des Traditionsunternehmens aus Naarn in Oberösterreich zählt die Markenfamilie SQUEEZER. Die fruchtigen Snacks sind als "fruit&go" und "bio fruit&go" in konventioneller und in Bio-Qualität sowie als "up&go" in einer Porridge-Variante erhältlich. Allen gemeinsam ist die flexible Verpackung (Squeeze-Beutel), die nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, sondern auch in der Systemgastronomie immer beliebter wird. Mit seiner Marke &go-SQUEEZER bedient machland genau diesen Trend und kombiniert dabei den Wunsch nach gesunder Ernährung und nach in Österreich hergestellten Convenience-Produkten. &go SQUEEZER wird in Österreich am Standort in Naarn ohne Zucker, ohne Konservierungsmittel und ohne Farbstoffe hergestellt. Für die gesunde Portion Obst ist kein Löffel notwendig und die Verpackung ist wiederverschließbar und bruchsicher. Das macht das Produkt perfekt zum Mitnehmen und für unterwegs, da es zudem auch ungekühlt lange haltbar ist. Weiters steht der praktische Aspekt der Zeitersparnis im Vordergrund: Das Produkt kann überall ohne Zubereitung einfach & schnell konsumiert werden. Diese Vorteile sollen nun auch online verstärkt hervorgehoben und zur weiteren Stärkung der Marke eingesetzt werden. Dazu holt sich machlands Marketing-Chef Markus Luftensteiner die Linzer Agentur Pulpmedia an Bord, die die Produktlinie im Rahmen einer Videomarketing-Kampagne gekonnt in Szene setzen soll: "Pulpmedia bringt jahrelange Erfahrung im Online-Bereich mit und hat uns gleich zu Beginn mit seinen Ideen und seinem Ansatz überzeugt. In einem ersten Schritt haben wir mit dem Team eine Media-Kampagne umgesetzt, jetzt folgen die ersten Videos. Darauf freuen wir uns schon besonders." Video-Kampagne mit hohem Wiedererkennungswert Für die Umsetzung der Video-Kampagne haben Pulpmedia und machland drei unterschiedliche Personas erarbeitet, die idealtypisch für die &go SQUEEZER-KundInnen stehen. Darauf aufbauend wurden kurze Geschichten produziert, die dynamisch und nach Bedarf eingesetzt und zu einer Story zusammengebaut werden können. Sie zeigen die Vorteile des Produkts - &go SQUEEZER ist praktisch, platzsparend, patzt nicht und ist eine gesunde Alternative zum Schokoriegel. Stilistisch setzt Pulpmedia dabei auf einen Mix aus Realfilm und Animation und schafft damit einen Videostil mit hohem Wiedererkennungswert. Die Kampagne soll im Laufe des Jahres ausgespielt und angepasst werden und in unterschiedlichen Online-Kanälen zu sehen sein. Pulpmedia-Geschäftsführer Paul Lanzerstorfer zur Kampagne: "Wir freuen uns sehr, dieses bekannte und innovative Produkt online begleiten zu dürfen und können Dank des hohen Vertrauens aus dem Vollen schöpfen. Wir verlassen uns dabei nicht nur auf unsere Erfahrung und unser Bauchgefühl, sondern arbeiten sehr intensiv mit Daten. Die von uns entwickelten, modular aufgebauten Storylines ermöglichen es uns, die Kampagne schrittweise zu optimieren und für die unterschiedlichen Zielgruppen und Medien anzupassen. Diese Herangehensweise garantiert größtmögliche Flexibilität im Mediaplan und in der Produktion. Dabei testen wir immer wieder aufs Neue. Wenn ein Creative nicht passt, ändern wir es. Unser Ansporn ist es, den KundInnen von &go SQUEEZER ein Erlebnis zu garantieren und ihnen gute Geschichten auf relevanten Medien und Geräten zu zeigen." Über Pulpmedia Von unbändiger Kreativität und unzähligen Tassen Kaffee angetrieben, kreiert die von Robert Bogner und Paul Lanzerstorfer im Jahr 2005 gegründete Linzer Agentur Pulpmedia täglich digitale Kampagnen und Strategien für Unternehmen wie Hofer, LIWEST, FCA Fiat Chrysler Automobiles Austria GmbH, die Johannes Kepler Universität und viele mehr. Der Fokus der rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt dabei in der ganzheitlichen Beratung ihrer KundInnen und der Begleitung von Videomarketing Projekten von der Idee über die Produktion bis zur Distribution. Die Agentur holte sich bereits mehrmals die begehrten Trophäen beim Caesar Werbepreis und wurde unter anderen für ihre Arbeiten für Burger King und die OÖ. Landessonderausstellung sowie für Fiat ausgezeichnet. Kontakt: Robert Bogner E-Mail: robert@pulpmedia.at Paul Lanzerstorfer E-Mail: paul@pulpmedia.at Web: https://www.pulpmedia.at Tel.: +43 732 890208-0 (Ende) Aussender: Pulpmedia Ansprechpartner: Wolfgang Gumpelmaier-Mach Tel.: +43 699 1705 2749 E-Mail: wolfgang.gumpelmaier@pulpmedia.at Website: www.pulpmedia.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200716024

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2020 11:00 ET (15:00 GMT)