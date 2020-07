An einem insgesamt eher schwachen Börsentag zählt die Aktie des deutschen Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) zu den wenigen Gewinnern. Grund hierfür ist eine bereits gestern Abend, nachbörslich, erfolgte Prognoseerhöhung. So laufen auch bei Zalando die Geschäfte aufgrund der Covid-19-Pandemie deutlich besser als bisher erwartet. Hinzu kommt, dass aufgrund der Corona-Krise auch immer mehr Partner für das Partnerprogramm des Unternehmens gewonnen werden konnten, was das Wachstum zusätzlich ...

