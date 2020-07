ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Donnerstag mit den Kursen moderat nach unten gegangen, nachdem der Index an den fünf Handelstagen zuvor zulegen konnte. Gewinnmitnahmen dürften neben den wieder etwas in den Vordergrund gerückten Sorgen angesichts neuer Corona-Infektionswellen die entscheidende Rolle gespielt haben. Etwas belastet wurde die Stimmung auch von sehr schwachen Kursen in Schanghai, obwohl das BIP-Wachstum Chinas im zweiten Quartal ebenso positiv überraschte wie neue Daten zur Industrieproduktion.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.433 Punkte. Er schloss damit aber auf dem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,54 (Mittwoch: 50,79) Millionen Aktien.

Im Fokus stand die Richemont-Aktie. Nach dem Quartalsbericht verlor sie 4,6 Prozent und war klar das Schlusslicht. Dem Luxusgüterkonzern Richemont hat die Coronavirus-Pandemie im ersten Geschäftsquartal spürbar zugesetzt. Der Umsatz brach per Ende Juni um 47 Prozent ein. Dabei gingen die Umsätze über alle Verkaufskanäle hinweg und in allen Regionen mit Ausnahme von China signifikant zurück. Für die Analysten von Citi verlief das Quartal ungünstiger als erwartet. Im Konsens sei der Umsatz nur 44 Prozent niedriger erwartet worden, Citi sei aber von minus 51 Prozent ausgegangen.

Die Richemont-Aktie habe sich im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlich entwickelt, im zurückliegenden Monat jedoch überdurchschnittlich. Die Analysten rechnen auf kurze Sicht mit einer schwachen Kursentwicklung. Für Swatch ging es im Richemont-Sog um 3,7 Prozent nach unten.

Dass Novartis klamme Staaten bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie unterstützen will, half dem Kurs der Aktie nicht. Er gab um 0,7 Prozent nach, während die Aktie des Konkurrenten Roche um 0,2 Prozent zulegte. Novartis will in bis zu 79 Ländern Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Symptomen zur Verfügung stellen, ohne daran etwas zu verdienen. Am Vortag hatten die beiden Pharmatitel noch zu den größeren Gewinnern gehört, als die Hoffnung auf die Entwicklung eines schnellen Impfstoff weltweit für gute Stimmung gesorgt hatte.

Alcon - am Vortag noch klar Tagessieger - gingen 2,5 Prozent schwächer aus dem Tag.

In der zweiten Reihe gaben Temenos um 6,5 Prozent in Reaktion auf die Vorlage des Zweitquartalsberichts nach. Marktteilnehmer erklärten das kräftige Minus auch mit Gewinnmitnahmen.

