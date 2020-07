Dell konnte in den vergangenen drei Monaten mehr als 50 Prozent zulegen. Der Computer-Riese musste zwar leichte Einbußen in seiner Rechenzentrum-Sparte hinnehmen, profitierte aber überproportional - dank des coronabedingten Home-Office-Trends - beim Verkauf von Computern. Das spiegelte sich auch in den Zahlen fürs erste Quartal wider - so wurden die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen. Und eine aktuelle strategische Überlegung des US-Unternehmens verleiht der Aktie förmlich Flügel.

