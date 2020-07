GENF (dpa-AFX) - Tüv-Zertifikat im zweiten Anlauf: Ein Schweizer Unternehmen kann nach mehreren Verzögerungen jetzt eigene Atemschutzmasken auf den Markt bringen. Die Firma Flawa habe alle Tests beim Tüv Nord bestanden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Flawil 70 Kilometer östlich von Zürich mit. Die Produktionskapazität betrage 85 000 pro Tag. Es handele sich um Masken vom Typ CPA, die auch von Gesundheitspersonal getragen werden. Sie kosten je nach Ausführung bis zu 3,55 Franken (3,30 Euro).



Das Unternehmen hat drei Maschinen im Einsatz. Zwei wurden vom Bund und dem Kanton Zürich in China beschafft. Die dritte Maschine wurde in der Schweiz gebaut. Die Schweizer Produktion hätte eigentlich schon im April anlaufen sollen, aber es gab Lieferverzögerungen./oe/DP/eas

