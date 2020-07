ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet nach der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft zwischen American Airlines und JetBlue auf "Outperform" mit einem Kursziel von 855 Pence belassen. Ähnliche Kooperationen zwischen einer etablierten Fluggesellschaft und einem Billiganbieter seien auch für Easyjet denkbar, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Managementteams aus der Flugbranche dürften auf der ganzen Welt versuchen, innovative Wege zu beschreiten, um die Finanzen nach der Corona-Pandemie wieder in Ordnung zu bringen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 15:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

