(shareribs.com) Frankfurt / New York 16.07.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag überwiegend leichter. Papiere von Manz klettern deutlich. An der NASDAQ geht es derweil wieder nach unten, auch für Tesla geht es abwärts. Der DAX verliert kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent auf 12.883 Punkte, belastet von Wirecard, MTU Aero und Infineon. E.On, RWE und Henkel legten zu. Der MDAX verliert ...

