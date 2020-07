STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Autobauer Volvo Cars hat rund 367 000 Wagen in die Werkstätten zurückgerufen. Grund dafür sei, dass bei Modellen der Produktionsjahre 2012 bis 2016 ein Problem mit der Motorkühlung behoben werden müsse, teilte eine Volvo-Sprecherin am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Berichte über Personenschäden im Zusammenhang mit dem Problem lägen Volvo nicht vor.



Zunächst hatte das Fachportal "kfz-betrieb" über die Rückrufaktion berichtet. Nach Angaben des Online-Portals sind insgesamt fast 36 000 Dieselmodelle in Deutschland von der Maßnahme betroffen.



Erst Anfang Juli hatte Volvo wegen möglicher Probleme mit dem Sicherheitsgurt des Fahrersitzes weltweit rund 2,2 Millionen Autos zurückgerufen. Darunter waren fast 180 000 Fahrzeuge in Deutschland./trs/DP/he

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de