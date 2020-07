Weiter hervorragend läuft es für den Online-Modehändler Zalando. Das die Konsumenten in Zeiten von Coronakrise, Lockdown und Geschäftsschließungen weiter kräftig per Mausklick bestellen, zeigen die Zahlen zum zweiten Quartal. In dem konnte Zalando den Umsatz um 26 bis 28 Prozent auf 2,01 bis 2,05 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 1,6 Mrd. Euro) steigern, das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) verdoppelte sich auf 200 bis 220 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 101,7 Mio...

