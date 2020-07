Nach den hohen Kursgewinnen vom Vortag haben es Anleger am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt ruhiger angehen lassen. Der DAX ging mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 12.874,97 Punkte aus dem Handel. Am Mittwoch war der DAX noch kräftig gestiegen auf den höchsten Stand seit dem Beginn des weltweiten Ausverkaufs an den Börsen wegen des Coronavirus. Am Sprung über die Marke von 13.000 Zählern war der deutsche Leitindex aber denkbar knapp gescheitert. Der MDAX der 60 mittelgroßen Börsentitel schloss ...

