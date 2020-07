NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Twitter haben am Donnerstag etwas stärker nachgegeben als der Gesamtmarkt . Die Papiere des Kurznachrichtendienstes fielen zuletzt um mehr als 1 Prozent auf 35,21 US-Dollar und zeigten sich damit nur wenig beeinflusst von der beispiellosen Hacker-Attacke auf das Unternehmen. Unbekannten war es gelungen, Werbung für einen Bitcoin-Betrug über Profile von Prominenten wie Ex-Präsident Barack Obama und Amazon-Chef Jeff Bezos zu verbreiten.



Nach ersten Erkenntnissen des Kurznachrichten-Dienstes wurden in einer koordinierten Attacke Twitter-Mitarbeiter mit Zugang zu internen Systemen ins Visier genommen. Seit Beginn der Corona-Krise arbeitet ein Großteil der Twitter-Beschäftigten von Zuhause aus. Rachel Tobac, Vorstandsvorsitzende des White-Hat-Hackers SocialProof Security, sprach von einer "öffentlichen Kernschmelze". Wenn Twitter nun keine vollständige Transparenz an den Tag lege, würde das der Marke weiter schaden. White-Hat-Hacker sind "hilfreiche Hacker", die Unternehmen auf Sicherheitslücken aufmerksam machen./la/he

