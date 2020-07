STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat im zweiten Quartal bei einigen Kennziffern nach eigener Einschätzung besser abgeschnitten als Experten erwartet haben. So habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konzernweit bei minus 1,68 Milliarden Euro gelegen. Das bereinigte Ebit belief sich demnach auf minus 708 Millionen Euro. Grund für die positive Entwicklung sei eine über den Erwartungen liegenden Markterholung und eine "starke Performance im Juni".



Der Aktienkurs von Daimler legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu. Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 23. Juli veröffentlicht worden./he/la

