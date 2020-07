Drahtlose Installation

In weniger als 15 Minuten installiert

Für eine Vielzahl von Fahrzeugmarken und -modellen geeignet

Durchgehender Betrieb auch bei fehlender GSM-Abdeckung

Kein Eingriff in die Bordtechnik des Herstellers

Effizienterer Vermietungsprozess

OCTO Telematics hat sein Dienstleistungsangebot erweitert, um die Bedürfnisse von Flottenmanagern, Carsharing- und Firmen-Carsharing-Betreibern zusammenzuführen und sicherzustellen, dass sie nach dem COVID-19-Lockdown vollständig auf das Management ihres Vermietungsprozesses vorbereitet sind.

Die ursprünglich im Jahr 2017 eingeführte OCTO KeyLess-Technologie wird bereits von führenden Netzbetreibern in großem Umfang eingesetzt. Über die Smartphone-App werden jeden Monat mehr als 400.000 Öffnungs- und Schließvorgänge von Türen vorgenommen.

Die innovative Smart KeyLess-Lösung bietet neue Funktionen, die auf der unternehmenseigenen Technologie von OCTO basieren. Sie ermöglicht es Betreibern und Anwendern, mit einer schnellen und einfachen drahtlosen Installation von einem berührungslosen Vermietungsprozess zu profitieren. Dienste bleiben nun völlig unbeeinflusst von fehlender GSM-Abdeckung, die beispielsweise auftreten kann, wenn das Fahrzeug in einer Garage geparkt ist.

Die Installation dauert nicht länger als 15 Minuten. Dazu wird das OCTO-Telematikgerät einfach an die OBD-Steckdose des Fahrzeugs angeschlossen und mit einem OCTO-SmartKey verbunden. Dieser SmartKey ersetzt dann die ursprünglich mit dem Fahrzeug gelieferten Werksschlüssel mit allen Sicherheits- und Komfortfunktionen, sowohl elektronisch als auch mechanisch. Die teuren Fabrikschlüssel können dann sicher verwahrt werden, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden. Das Fahrzeug ist nun bereit für den Einsatz mit OCTO KeyLess, einer speziellen Smartphone-App, die es dem Benutzer ermöglicht, die Autotüren zu ent- und verriegeln, ohne das Fahrzeug auf andere Weise zu berühren. Der Flottenmanager ist auch in der Lage, das Fahrzeug aus der Ferne zu verwalten und alle von OCTO angebotenen Flotten-Telematik-Funktionen zu nutzen.

OCTO Smart KeyLess bietet die Tools, die zur Unterstützung und Vereinfachung der Arbeit von Flottenmanagern in einer Zeit der "Post-Lockdown" benötigt werden. Sie bietet einen berührungslosen Vermietungsprozess, der dazu beiträgt, die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten und gleichzeitig die Effizienz des Vermietungsprozesses zu erhöhen. OCTO Smart KeyLess ist darüber hinaus vollständig kompatibel mit anderen OCTO-Lösungen, darunter auch Lösungen, die für die "Neue Normalität" bestimmt sind, wie z.B. OCTO PurePlace (pureplace.octotelematics.com), eine Lösung zur Desinfektion von Fahrzeugen und kontrollierten Umgebungen, sowie Lösungen für fortgeschritteneres Flottenmanagement und Versicherungstelematik.

ÜBER OCTO

OCTO wurde 2002 gegründet und ist ein führender Anbieter von Telematikdiensten sowie fortschrittlicher Datenanalyse für den Versicherungssektor und zunehmend eines der führenden Unternehmen, das Lösungen für Flottentelematik und intelligente Mobilität anbietet. Mit den bereits etablierten einzigartigen Angeboten von OCTO in den Bereichen Insurtech und Smart Mobility expandiert OCTO weiter in neue Sektoren und internationale Märkte. Angesichts einer zunehmend vernetzten Welt erzeugen die erweiterten Analysefunktionen von OCTO und die IoT Big Data umsetzbare Analysen, die eine neue Ära der intelligenten Telematik einläuten. Aktuell zählt das Unternehmen mehr als 6 Millionen angeschlossene Benutzer und die größte Datenbank für Fahrzeug-Telematik-Daten weltweit, in der über 450 Milliarden Kilometer Fahrdaten gesammelt und 480.000 Schadensfälle sowie Versicherungsfälle analysiert werden. Außerdem verwaltet OCTO über 400.000 Fahrzeugvermietungen pro Monat.

OCTO Telematics Medienkontakt:

Adriana Zambon

+39 339.3995640

press@octotelematics.com