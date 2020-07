Andersen Global kündigt eine erweiterte Präsenz in Trinidad und Tobago mit der kooperierenden Firma Johnson, Camacho Singh an und vertieft damit die Plattform der Organisation, während sie ihre Expansionsbestrebungen im karibischen Raum vorantreibt.

Die in Port of Spain, Trinidad, ansässige Full-Service-Anwaltskanzlei ist in der gesamten Region bekannt und beschäftigt dreizehn Anwälte in den Bereichen Gesellschafts- und Handelsrecht, gewerbliche Rechtsstreitigkeiten, Immobilienentwicklung und -übertragung, Öl und Gas, Fusionen und Übernahmen, Insolvenzen sowie Bank- und Finanzwesen. Darüber hinaus wird die Kanzlei in Trinidad und Tobago im globalen Ranking von Chambers Partners in der Kategorie Band 2 für allgemeines Wirtschaftsrecht eingestuft.

Die Partner von Johnson, Camacho Singh sind der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit Andersen Global der nächste Meilenstein für die Kanzlei ist, da wir dadurch in der Lage sein werden, über den regionalen Markt hinaus zu expandieren und unseren Kunden die Ressourcen einer globalen Kanzlei zur Verfügung zu stellen. Senior Partner Stephen Singh fügte hinzu: "Expertise und Professionalität sind wichtige Qualitäten für jede Firma, aber Transparenz und Verantwortungsbewusstsein haben den Grundstein für den Erfolg unserer Firma gelegt und gewährleisten, dass unsere Kunden erstklassige Lösungen erhalten."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Die Aufnahme von Johnson, Camacho Singh erweitert unsere Kapazitäten in der Karibik, während wir in diesem wichtigen Markt weiter expandieren. Das Team von Johnson, Camacho Singh teilt das Bekenntnis unserer Organisation zur Unabhängigkeit und zeigt die höchsten professionellen Standards bei der Bearbeitung von Kundenangelegenheiten, was es uns ermöglicht, weiterhin erstklassige Steuer- und Rechtsdienstleistungen in einer nahtlosen Art und Weise anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 180 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

