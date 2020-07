Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mehrheitlich gestiegen. Enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten für Auftrieb. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge nur leicht um 10.000 auf 1,3 Millionen gefallen, während Analysten einen Rückgang auf 1,25 Millionen erwartet hatten.Außerdem wurde am Markt auf die allgemein trübe Stimmung an den internationalen Finanzmärkten ...

