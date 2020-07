LOS GATOS (dpa-AFX) - Beim Online-Videodienst Netflix lässt der pandemiedingte Kundenansturm nach. Im zweiten Quartal kamen unter dem Strich 10,1 Millionen Bezahlabos dazu, wie der Streaming-Marktführer am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit übertraf Netflix zwar seine eigene Prognose, dennoch kamen die Zahlen an der Wall Street schlecht an. Anleger reagierten enttäuscht, zumal auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr nicht überzeugen konnte. Die Aktie stürzte nachbörslich zunächst um mehr als zehn Prozent ab.



Im Vorquartal hatten die Corona-Krise und Serienhits wie "Tiger King" dem Videodienst einen Boom mit 15,8 Millionen neuen Kunden beschert. Nun flachte das Wachstum jedoch deutlich ab, auch weil die ganz großen Blockbuster-Produktionen diesmal fehlten. Dabei stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um starke 25 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar und der Gewinn um weit mehr als das Doppelte auf 720 Millionen Dollar (632 Mio Euro). Ende Juni brachte es Netflix weltweit insgesamt auf knapp 193 Millionen bezahlte Mitgliedschaften./hbr/DP/he

