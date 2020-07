Grupo Halcón, ein führender Hersteller von Keramikplatten mit Sitz in Spanien, kündigt den Start von drei Projekten an. Sie bilden wesentliche Bestandteile des Wachstumsplans der Gruppe, der im Februar auf der Cevisama, einer Messe für Keramikfliesen in Spanien, bekanntgegeben wurde. Die Planungen sehen vor, die Produktionskapazitäten zu erweitern, logistische Dienstleistungen zu optimieren und zeitgemäße Ausstellungsflächen einzuführen. Für diese Projekte sind im Zeitraum 2020 bis 2021 Gesamtinvestitionen von 35 Millionen anberaumt.

Eine neue, moderne Produktlinie, die in der Niederlassung der Gruppe in Alcora (Castellón) zusätzlich gefertigt wird, erweitert den Produktumfang um zusätzliche Fliesen in unterschiedlichen Größen und mit glänzenden Oberflächen. Die neue Linie vergrößert die Produktionskapazität um 4 Millionen Quadratmeter und steigert den geschäftlichen Fußabdruck der Gruppe auf 15 Linien. Im Jahr 2022 soll noch eine weitere Serie hinzugefügt werden.

Ein neues Logistikzentrum mit einer Größe von 160.000 Quadratmeter in Onda (Castellón) wird die Konsolidierung und Optimierung der Lager- und Vertriebstätigkeiten ermöglichen. Das Zentrum wird ausgewiesene Bereiche für eine überdachte Lagerung und die Vorbereitung von Ladungen in großen und kleinen Mengen ("Picking") enthalten.

Zwei neue Ausstellungsräume, einer für jede der Emotion- und der Halcón-Marken, werden im Gebäude der Gruppe in Alcora (Castellón) eingerichtet. In den modernen Ausstellungsräumen werden auf einer Gesamtfläche von 1.400 Quadratmeter neuartige, aktuelle Designs gezeigt.

Francois Brendel, CEO der Grupo Halcón, bemerkte dazu: "Diese drei Projekte werden die Nutzendarstellung der Gruppe auf dem Marktplatz durch eine Verbesserung der Produktqualität und des Kundendienstes stärken. Wir bieten Kunden die neuesten Fliesenformate und -designs mit praktischeren, beschleunigten Lieferdiensten. Die Gruppe sucht nach weiteren Wegen zum Wachstum über Länder und Meere hinweg."

Grupo Halcón beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter in vier Fertigungsbetrieben und generiert damit Erträge von etwa 150 Millionen Euro. Das Unternehmen exportiert derzeit in mehr als 100 Länder, wobei Spanien das Hauptabsatzgebiet bleibt. Der größte Anteilseigner der Gruppe seit 2018 ist Falcon Private Holdings, der private US-amerikanische Investmentfond von Jamshid Keynejad und Barry Siadat.

