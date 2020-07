BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Inmitten der Corona-Pandemie eskaliert in Argentinien der Machtkampf zwischen der mächtigen Kraftfahrergewerkschaft und dem wertvollsten Unternehmen des südamerikanischen Landes. Zahlreiche Gewerkschaftler blockierten am Donnerstag die Zufahrt zu mehreren Logistikzentren der E-Commerce-Firma Mercado libre, wie im Fernsehsender TN zu sehen war. Die Gewerkschaft will erzwingen, dass rund 1200 derzeit in einer anderen Gewerkschaft organisierte Mitarbeiter in ihre Reihen wechselt.



Mit einer Marktkapitalisierung von über 47 Milliarden US-Dollar ist Mercado libre das wertvollste Unternehmen Argentiniens. Die Firma betreibt in zahlreichen Ländern Lateinamerikas Kleinanzeigenportale nach dem Vorbild von Ebay und Amazon . Gerade in der Corona-Krise hat das Unternehmen die Umsätze noch einmal kräftig gesteigert, weil die Kunden sich immer mehr Kleidung, Lebensmittel oder Elektronikartikel nach Hause bestellen.



Die Kraftfahrergewerkschaft ist der größte Arbeitnehmerverband Argentiniens und hat erheblichen politischen Einfluss. Die ursprünglich für Fernfahrer gegründete Gewerkschaft hat in der Vergangenheit die Arbeiter aus immer mehr Branchen wie beispielsweise Bus- und Kurierfahrer an sich gezogen. Generalsekretär Hugo Moyano ist auch Präsident des populären Fußballclubs Club Atlético Independiente, seine Söhne sind Gewerkschafter und Angeordnete. Gegen die Familie wurde bereits mehrfach wegen Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Betrugs ermittelt./dde/DP/zb

